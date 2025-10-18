За даними джерел, Трамп зробив кілька різких заяв під час зустрічі, і в деякі моменти розмова була досить емоційною.

Зустріч президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського в п'ятницю в Білому домі була жорсткою і напруженою. За даними Axios, під час зустрічі Трамп заявив Зеленському, що не має наміру постачати Україні ракети великої дальності "Томагавк", принаймні зараз. Та й у принципі не взяв на себе жодних зобов'язань щодо постачання зброї, на що розраховував український президент.

Як повідомили Axios два джерела, поінформовані про зустріч, Зеленський сподівався покинути Вашингтон із зобов'язаннями щодо нової зброї для України, але виявив, що Трамп перебуває в зовсім іншому стані духу після тривалої розмови з президентом Росії Володимиром Путіним.

За словами джерел, Зеленський активно наполягав на "Томагавках", але "Трамп пручався і не виявляв гнучкості".

Відео дня

"Трамп ясно дав зрозуміти, що його пріоритетом зараз є дипломатія, і він вважає, що постачання "Томагавків" може її підірвати", - пише видання.

При цьому одне з джерел заявило, що зустріч "була непростою", а інше просто сказало, що "було погано".

"Ніхто не кричав, але Трамп був жорстким", - повідомило перше джерело.

"Трамп зробив кілька різких заяв під час зустрічі, і в деякі моменти зустріч була досить емоційною", - повідомило друге джерело.

При цьому, як пише Axios, зустріч украй різко завершилася через 2,5 години. "Думаю, ми закінчили. Подивимося, що буде наступного тижня", - сказав Трамп, маючи на увазі заплановані переговори між США і Росією.

При цьому він наголосив, що поточна пропозиція США щодо дипломатичного рішення полягає в тому, щоб війна закінчилася із замороженими лініями фронту, зазначає видання:

"Головним пріоритетом візиту Зеленського було домогтися від Трампа зобов'язань не тільки щодо "Томагавків", а й щодо різних систем озброєнь, які Україна бажає отримати, повідомив глава його апарату виданню Axios перед зустріччю. Трамп ніяких подібних зобов'язань на себе не брав".

Зброя для України

Раніше CNN також повідомляв, що Трамп ясно дав зрозуміти Зеленському, що не надасть Україні ракети "Томагавк". Один із чиновників заявив, що у Трампа склалося враження, що Україна прагне до ескалації та затягування конфлікту.

На брифінгу для журналістів Зеленський підтвердив, що вони обговорювали "Томагавки", але сказав, що вони з Трампом вирішили не обговорювати це питання публічно, оскільки США хочуть уникнути ескалації.

Вас також можуть зацікавити новини: