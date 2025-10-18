Вершина вулкана Тафтан роздулася, що свідчить про зростання тиску магми і гарячого газу в його надрах.

Вулкан Тефтан - стратовулкан висотою 3940 метрів на південному сході Ірану, що вважався давно згаслим. Як пише IFLScience, хоча були повідомлення про викид диму 1902 року, а також непідтверджені повідомлення про невеликий потік лави 1993 року, але про його виверження за всю історію людства нічого не відомо. Вчені раніше підрахували, що останнє велике виверження сталося близько 700 000 років тому, задовго до появи Homo sapiens.

Однак, можливо, цей вулкан не такий вже й спокійний. Так, у новому дослідженні в журналі Geophysical Research Letters вулканологи за допомогою супутникових даних встановили, що вершина вулкана Тефтан піднялася приблизно на 9 сантиметрів у період з липня 2023 року по травень 2024 року. Здуття досі не вщухло.

При цьому автори дослідження зазначають, що це здуття, схоже, "спонтанне" і "безпричинне".

Вулканічна активність може бути спричинена різними факторами, від землетрусів, що руйнують водопровідну систему, до змін у ґрунтових водах. Навіть період інтенсивних опадів може все струсити. Але у випадку з Тефтаном очевидної причини немає. Це привело дослідників до припущення, що здуття може бути спричинене виштовхуванням магми вгору через кишеню гарячої води і пари глибоко під землею.

Це не означає, що вибухове виверження очікується найближчим часом. Однак це показує, що Тефтан - не сонний "зомбі", яким його багато хто вважав.

"Наші результати показують, що Тефтан активніший, ніж вважалося раніше. Це підкреслює гостру необхідність у перегляді поточної оцінки вулканічного ризику субдукційної вулканічної дуги Макран, тобто у створенні мереж моніторингу вулканів, створенні та/або оновленні карт геологічних небезпек та інших заходах, спрямованих на зниження вулканічних ризиків", - підсумовують автори дослідження.

Раніше вчені виявили на дні Тихого океану вулкан, який показує ознаки життя. Він перебуває за близько 500 км від узбережжя Орегори під наглядом науковців, які вважають, що він може вивергнутися будь-якої миті.

