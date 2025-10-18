Попит на огірки знову набагато перевершив пропозицію.

В Україні вже п'ятий тиждень поспіль продовжують зростати ціни на тепличні огірки. До кінця поточного тижня гуртові ціни на них склали 75-90 грн/кг, що в середньому на 15% дорожче, ніж 7 днів тому, повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Дефіцит тепличного огірка провокує продовження тренду на зростання ціни. Наразі пропозиція овочу у місцевих комбінатах дуже обмежена. Водночас попит у цьому сегменті залишається досить високим.

Через суттєве скорочення пропозиції на внутрішньому ринку, більшість імпортерів готуються розпочати масові закупівлі тепличних овочів у Туреччині.

Аналітики відзначають, що це звичайна практика. Україна починає активний імпорт огірків в другій половині жовтня, коли пропозиція продукції місцевого виробництва різко скорочується. Пік закупівель на зовнішніх ринках припадає на період із грудня до лютого.

На сьогодні ціна на тепличні огірки в Україні вже в середньому на 15% дорожче, ніж рік тому. При цьому аналітики попереджають, що тренд на підвищення може зберегтися і надалі.

Ціни на огірки в супермаркетах України

Огірок рівненський короткоплідний в Сільпо можна знайти за 129 грн/кг.

Огірок салатний ваговий за ціною 149,9 грн/кг продають в Varus.

В АТБ кілограм огірків відпускають по 109,89 гривень.

Ціни на продукти в Україні

Сезон збирання овочів в Україні добігає кінця і на початку тижня було зафіксоване здешевшання картоплі та винограду. Окремі культури вже пройшли свій пік - помідори та огірки на внутрішньому ринку лишилися виключно тепличного формату і їх небагато, тож ціни на них ростуть.

При цьому на ринку більшість овочів вже почала дорожчати. Деякі ціни на ринку пішли "у відрив". Зокрема це стосувалося солодкого перцю, баклажанів та кабачків.

