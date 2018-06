Ватикан склав Top-10 рок-платівок усіх часів

Альбом The Beatles - Revolver очолив список кращих рок-платівок усіх часів, оприлюднений офіційною газетою Ватикана L`Osservatore Romano.

Разом з The Beales до Топ-10 увійшли The Dark Side of the Moon групи Pink Floyd, Thriller Майкла Джексона, альбом Achtung Baby відомих миротворців U2, а також (What`s the story) Morning Glory британської четвірки Oasis.

Як зазначають упорядники католицького чарту, цей список "є ідеальним матеріалом для прослуховування тим, хто випадково потрапить на острів" і "вказує шлях до хорошої музики".

L`Osservatore Romano, яка відрізняється доволі консервативною спрямованістю, останнім часом набула сучаснішого тону, передає РосБізнесКонсалтинг. Так, наприклад, у ряді останніх її номерів публікувалися рецензії на книги про Гаррі Поттера та новинки кінопрокату. Зокрема, недавно на сторінках газети критики "пройшлися" по блокбастеру Джеймса Кемерона "Аватар", назвавши його картиною "дуже сентиментальною і з купою запозичень".