Тим часом тристороння зустріч президентів, на думку Трампа, може відбутися.

Президент США Дональд Трамп висловив сумнів у тому, що зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться найближчим часом. Про це пише Daily Caller.

Щодо тристоронньої зустрічі за своєї участі, то Трамп вважає, що вона може відбутися.

"Тристороння зустріч може статися. Двостороння – я не знаю", - цитує Трампа Clash Report.

Також очільник Білого дому порівняв Зеленського і Путіна з дітьми, які ненавидять одне одного і б'ються на майданчику.

"Я використовую аналогію. Я використовував її кілька разів. У вас є дитина, і є ще одна дитина на майданчику, на дитячому майданчику, і вони ненавидять одне одного, і вони починають гойдатися, гойдатися і гойдатися. І ви хочете, щоб вони зупинилися, а вони продовжують. Через деякий час вони дуже раді зупинитися. Ви розумієте це? Це майже так. Іноді їм доводиться трохи поборотися, перш ніж ви зможете змусити їх зупинитися. Але це триває вже давно. Багато людей мертві", - сказав Трамп.

Крім того, він зробив заяву щодо участі США в забезпеченні гарантій безпеки для України. Президент Сполучених Штатів підтвердив, що не розглядає можливість використання американських військових в Україні, але допустив, що у разі припинення бойових дій допоможе європейцям у забезпеченні повітряної безпеки.

"Можливо, ми щось зробимо. Послухайте, я хотів би, щоб щось вирішилося. Вони не наші солдати, але щотижня гине від п'яти до семи тисяч переважно молодих людей. Якби я міг це зупинити і час від часу літати в повітрі літаком, це були б переважно європейці, але ми б їм допомогли. Вони, знаєте, їм це певною мірою потрібно, і ми б їм допомогли, якби змогли щось зробити", - зазначив Трамп.

Президент вкотре нагадав, що війну в Україні він не розпочинав, але хоче її завершити.

"Ми говоримо про багато життів. Ми говоримо не про те, що я розпочав. Я успадкував цю війну. І все, що я намагаюся зробити, - це загасити полум'я, знаєте. І я думав, що я це зробив. Я робив це сім разів з іншими війнами, які були складнішими за цю... Тож три з цих війн тривали вже понад 30 років, і я їх усі завершив. Ця війна просто була дуже важкою. Це була важка війна", - додав американський лідер.

Зустріч Зеленського і Путіна: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, 19 серпня, наступного дня після переговорів у Білому домі із Зеленським та європейськими лідерами, Трамп після дзвінка кремлівському диктатору заявив, що розпочалася підготовка до зустрічі Зеленського та Путіна. Після цієї зустрічі, за його словами, мала відбутися тристороння зустріч за участю українського, американського і російського президентів.

Того ж дня Зеленський під час брифінгу підтвердив, що готовий до зустрічі з російським правителем, і з ним він збирається обговорювати питання територій. Після того український президент неодноразово у своїх виступах висловлював готовність до переговорів з РФ на найвищому рівні.

Тим часом аналітики ISW вважають, що Путін не хоче зустрічатися із Зеленським і сигналізує про це, зокрема, через заяви міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова. Останній же пояснював, що кремлівський правитель зустрінеться з президентом України, лише "коли порядок денний для саміту буде готовий", утім, сказав він, "цей порядок денний взагалі не готовий".

