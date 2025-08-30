Звільнене село знаходиться неподалік від Купʼянська.

Сили оборони України звільнили населений пункт Мирне у Харківській області. Він знаходиться поблизу Купʼянська.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на оновлені дані на карті проєкту DeepState щодо ситуації за 29 серпня 2025 року. Зазначається, що з тих позицій росіяни могли контролювати трасу на Купʼянськ.

Інформацію про звільнення села підтвердив і речник оперативно-стратегічного угруповання "Дніпро" Віктор Трегубов.

"Станом на зараз росіян з Мирного відкинули. Інформації про поранених або вбитих росіян немає", – сказав він у коментарі "Суспільному".

Трегубов також зауважив, що українські військові "просуваються далі".

Росія зібрала значну кількість своїх резервів, щоб намагатися прорватися в Купʼянськ. Для міста існує серйозна загроза, заявив офіцер ЗСУ Андрій Ткачук.

Раніше речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов розповів про те, що російські окупанти потрапили в оточення під Добропіллям у Донецькій області.

"Там ще залишаються в посадках безпосередньо групи цих росіян. Але, оскільки вони відрізані від основного свого постачання, основної своєї маси, це скоріше питання часу, коли вони там закінчаться", – додав він.

