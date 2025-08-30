Схоже, російський Генштаб має досить приблизне розуміння того, що насправді відбувається на передовій.

Сьогодні глава Генштабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов публічно виступив з підсумками літнього наступу РФ. Однак найцікавішим моментом його виступу виявилася мапа лінії фронту, що потрапила в кадр.

OSINT-дослідник, який діє на платформі Х під псевдонімом D'Mithridates, звернув увагу, що Генштаб ЗС РФ використовує доволі дивну мапу - конфігурація лінії фронту на ній помітно відрізняється від реальності.

Так, аналітик порівняв мапу Генштабу ЗС РФ з мапою, яку складає український моніторинговий проєкт DeepState і яка вважається найбільш наближеною до реальності. Порівняння двох мап показало, що росіяни позначають як територію свого повного контролю не лише так звану "сіру зону" (територію, що не контролюється повністю жодною зі сторін або де нещодавно точилися бої), а й навіть ту територію, де бодай раз вдалося засвітитися російським ДРГ або смертникам-прапороносцям.

Зокрема, на мапі Генштабу ЗС РФ під російським контролем позначено південні околиці Покровська, куди в липні вдалося заскочити кільком десяткам російських диверсантів - згодом усіх їх було або вбито, або вони потрапили в полон. Також мапа показує контроль РФ над усією зоною російського прориву біля Добропілля (і навіть більше), хоча відомо, що це вклинення було частково зрізано Силами оборони з великими втратами для росіян.

"Схоже, що для Генерального штабу [ЗС РФ], де б не був помічений російський солдат, контроль там заявлений Росією", - пише D'Mithridates.

Як писав УНІАН, росіяни масштабують використання на фронті так званих "плащів-невидимок", які маскують теплове випромінювання тіла. Завдяки цим плащам російських смертників, які намагаються проповзти між українськими позиціями, набагато важче виявити дроном з інфрачервоною камерою.

Також ми розповідали, що під Покровськом ворог зібрав угруповання понад 100 тисяч осіб і має намір зайти в місто в рамках осінньо-зимової наступальної кампанії.

