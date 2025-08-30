Під час розмови лідери країн обговорили також шляхи подальшого посилення співпраці у зацікавлених сферах.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді підтвердив свою підтримку мирного врегулювання в Україні під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомив офіс індійського лідера, передає Reuters.

Зокрема Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні заявив, що Моді підтримав заклик України до припинення вогню у війні з РФ та висловив надію, що ця ідея буде почута на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Китаї.

Водночас в офіційній заяві офісу Моді повідомили, що президент України підтримує погляд прем'єр-міністра Індії щодо останніх подій, які пов'язані з Україною. Також Моді запевнив, що підтримує зусилля, які спрямовані на якнайшвидше припинення вогню.

"Лідери також обговорили прогрес у двосторонньому партнерстві між Індією та Україною та шляхи подальшого посилення співпраці в усіх сферах, що становлять взаємний інтерес", - додали у заяві.

Відомо, що Моді має взяти участь у саміті ШОС, який розпочнеться в неділю в китайському місті Тяньцзінь.

"Я щойно розмовляв з прем'єр-міністром Індії Моді про те, що саме відбувається. Росія продовжує війну, продовжує вбивати. Важливо, що прем'єр-міністр Індії підтримує ідею про необхідність перемир'я, яке буде чітким сигналом про готовність Росії до дипломатичних переговорів. Ми розраховуємо, що це буде почуто на зустрічі в Китаї", - підкреслив Зеленський.

Своєю чергою у заяві офісу Моді не згадали про заклик до перемир'я.

Раніше торговий радник Білого дому Пітер Наварро звинуватив Індію у фінансуванні війни РФ проти України. Зокрема він посилив тиск на країну, аби вона припинила закупівлі російської нафти. Наварро заявив, що прем'єр-міністр країни Нарендра Моді фінансує "військову машину".

"Я маю на увазі війну Моді, тому що шлях до миру пролягає, частково, через Нью-Делі", - вважає радник Трампа.

Водночас видання Reuters повідомляло, що Делі збільшить закупівлю російської нафти у вересні на 10-20% порівняно із серпнем, або на 150 000-300 000 барелів на день. Також аналітики зазначили, що у перші 20 днів серпня Індія імпортувала 1,5 млн барелів російської нафти на добу.

