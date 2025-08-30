Такий "поворот" знадобитися для перегляду сторінок у соціальних мережах або навіть програмування.

Компанія Lenovo готує до показу на виставці IFA 2025 ноутбук з незвичайною назвою Project Pivo. Пристрій не має відношення до хмільного напою, але виділяється своєю конструкцією.

Перше зображення новинки опублікував інсайдер Еван Бласс. На фото можна побачити ноутбук, екран якого повертається навколо своєї осі, переходячи з ландшафтного режиму в портретний.

Дисплей від'єднується від основного корпусу і фіксується за допомогою магнітного кріплення, а живлення і дані передаються через контактні майданчики. Такий "поворот", імовірно, стане в пригоді для читання довгих текстів, програмування або перегляду мобільних версій сайтів.

Відео дня

Зазначається, що на ринку вже є поворотні монітори (Pivot-дисплеї), але інтеграція такої функціональності в ноутбук відкриває новий інженерний напрямок, який може виявитися затребуваним.

Крім Project Pivo, на IFA 2025 очікуються нові пристрої Lenovo – зокрема портативна ігрова консоль Legion Go 2 і лінійка планшетів і смартфонів Lenovo/Motorola.

Як зазначає портал The Verge, Lenovo часто експериментує з форм-факторами ноутбуків: у компанії був і пристрій з екраном, що "виростає", і частково прозорий ноутбук. Проте створення такого концепту не означає, що Project Pivo неодмінно надійде в продаж.

IFA 2025, найбільша всесвітньо відома виставка електроніки, відбудеться в Берліні з 5 по 9 вересня. Цього ж дня Apple проведе осінню презентацію, на якій анонсує смартфони iPhone 17 та інші "яблучні" пристрої.

Вас також можуть зацікавити новини: