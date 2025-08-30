Лідер КНДР зустрівся із сім'ями загиблих північнокорейських окупантів.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин пообіцяв "прекрасне життя" сім'ям "мучеників", які загинули на російській війні проти України. Про це повідомили державні ЗМІ країни, передає Reuters.

Відомо, що Кім прийняв родини солдатів та висловив "скорботу за те, що не вдалося врятувати дорогоцінні життя" загиблих чоловіків, які нібито, за його словами, пожертвували своїм життям, "захищаючи честь країни".

За словами лідера КНДР, "героїчні подвиги" солдатів та офіцерів стали можливими завдяки силі та мужності, які їм дали сім'ї та які є "найбільш наполегливими, патріотичними і справедливими людьми у світі".

"Вони не написали мені навіть короткого листа, але я думаю, що вони довірили мені свої сім'ї, включаючи своїх улюблених дітей", - заявив Кім.

Він пообіцяв, що країна забезпечить сім'ям загиблих солдатів "прекрасне життя".

Участь КНДР у війні в Україні - останні новини

Раніше видання The Wall Street Journal писало, що генерали КНДР раптово повернулись з фронту додому. На думку експертів, це може свідчити про поступове відходження бойового внеску КНДР на другий план та зниження її ролі у можливих мирних переговорах щодо війни в Україні. За даними західної розвідки, під час бойових дій у Росії та Україні КНДР втратила понад 5000 військових, із яких близько третини загинули.

Також повідомлялось, що правитель Північної Кореї Кім Чен Ин офіційно підтвердив, що його солдати воюють проти України. Зокрема він провів жалобну церемонію за військовими, які були ліквідовані під час війни РФ проти України.

Тоді державне агентство KCNA навіть опублікувало знімки, на яких можна побачити, як диктатор публічно вшановує солдатів, яких сам же і відправив воювати проти України.

