Україна повинна відповідати симетрично, вважає Костенко.

Колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія убив кілер, який був замаскований під кур'єра. Про це в ефірі телеканалу Дождь розповів народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко.

"Ми розуміємо, що це терор, який робить зараз РФ проти вже перших осіб держави. Вони не можуть дотягнутися до президента й нинішніх керівників. Але Парубій був другою людиною в державі з 2016-го по 2019 рік. І я скажу, що Росія цим терактом, можливо, відкриває новий етап війни. До цього вони робили замах на націоналістів – людей, які підтримують проукраїнський рух", – сказав Костенко.

Він додав, що українські операції стосувались тільки ліквідації військових злочинців. Тоді як Росія відкрила новий етап війни, роблячи замах і знищуючи перших осіб держави.

"І я вважаю, що Україна повинна відповідати симетрично. І весь світ повинен побачити, що ніхто вже не є у безпеці. Це в першу чергу на демократію замах. Тому що так цинічно людина замаскувалася, чекала і випустила весь магазин, 8 патронів", – додав Костенко.

Він нагадав, що раніше Служба безпеки України запобігла нападу на інших народних депутатів. Тому подібні загрози, за словами Костенка, можуть бути й у майбутньому.

"У нас іде війна України і Росії, і є законні цілі. Це генерали, які приймають рішення, це військові люди. Росія нещодавно вбила одного зі співробітників Служби безпеки, який також брав участь у військових операціях. А тут ідуть теракти проти державників, людей, які є цивільними… Верховна Рада є як закон демократії в нашій країні. І потрібно буде чітко дотримуватися заходів безпеки, в тому числі під час проведення засідань Верховної Ради. Росія показала, що вона вже готова і проти демократичних інституцій воювати", – пояснив Костенко.

Вбивство Парубія: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 30 серпня невідомий застрелив у Львові ексспікера Верховної Ради, народного депутата України Андрія Парубія. На цей момент ведеться слідство. За словами поліції, правоохоронці не виключають у злочині російський слід.

За словами президента України Володимира Зеленського, вбивство Парубія було ретельно сплановане. Зараз, як заявив український лідер, робиться все для розкриття цього злочину.

