Oppo представила новий смартфон – його вже називають найкращим 'середнячком' на ринку

При ціні $220 новинка пропонує масивну батарею 7000 мАг, тонкий корпус і максимальний захист від води та пилу.

Компанія Oppo представила в Китаї свій новий смартфон A6 Max. Телефон вийшов примітним – доступний середняк зі значною батареєю, тонким корпусом і максимальним рівнем захисту від води, пише Gizmochina.

Основну ставку в Oppo A6 Max зробили на автономності: в ньому встановлений акумулятор місткістю 7000 мАг, який при цьому підтримує 80-ватну дротову зарядку. Від 0 до 50% батарея заряджається за 24 хвилини. Незважаючи на великий АКБ, телефон важить лише 198 грамів.

Також новинка перевершує багато флагманських телефонів за довговічністю. A6 Max має корпусом з класом захисту IP66, IP68 і IP69 від пилу і води, що означає, що пристрій здатний витримувати струмені води під високим тиском і екстремальні умови на відкритому повітрі.

Серед інших характеристик Oppo A6 Max:

Екран: 6,8 дюйма, OLED, 2800×1280, 120 Гц, пікова яскравість до 1600 ніт, розпізнає жести в рукавичках і під дощем

Процесор: Snapdragon 7 Gen 3 з випарною камерою площею 5200 мм².

Пам'ять: 8 Гб оперативної та 256 накопичувач.

Камера: фронтальна 32 МП, основна 50 МП + 2 МП монохромна.

ОС: Android 15 (ColorOS 15).

Oppo заявляє, що смартфон також пройшов сертифікацію SGS для роботи при високих температурах і постачається з дуже гучними динаміками (до 300% посилення гучності), призначеними для використання поза приміщеннями.

Oppo A6 Max (8 ГБ + 256 ГБ) вже надійшов у продаж за ціною 1599 юанів (близько 9000 грн). Поки тільки в Китаї, але в Європі новинка теж має з'явитися.

Раніше цього місяця Xiaomi представила "народну" лінійку Redmi Note 15. Особливий інтерес викликає модель Pro Plus. Новинка виділяється посиленою конструкцією завдяки спинці зі скловолокна і найвищому стандарту IP69K.

На відміну від екосистеми iOS, де Apple з її Айфонами – єдиний гравець, Android – це великий вибір на будь-який бюджет. Автори бенчмарка AnTuTu називали смартфони, які у 2025 році пропонують найкраще співвідношення ціни-продуктивності.

