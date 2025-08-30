Посол США при НАТО: Трамп дає Україні можливості завдавати глибоких ударів

Політика Трампа "дуже відрізняється від того, що зробив Байден", зауважив дипломат.

Сполучені Штати під керівництвом Дональда Трампа почали надавати Україні нові можливості для наступу.

"Трамп забезпечує Україну можливістю продовжувати оборонятися, надаючи їй ширші можливості для завдання ударів, які можуть допомогти їй у наступі. За останній місяць вони вже вивели з ладу близько 20% нафтопереробних потужностей Росії", – заявив посол США при НАТО Метт Віттакер в ефірі Fox News.

За його словами, політика нинішнього президента США суттєво відрізняється від попередника. "Найімовірніше, українці їх (можливості - УНІАН) використовуватимуть, і це, очевидно, дуже відрізняється від того, що зробив Джо Байден", – підкреслив дипломат.

Нещодавно Вашингтон схвалив продаж Україні 3350 ракет великої дальності (ERAM) на суму 850 мільйонів доларів. Фінансування угоди забезпечили Данія, Нідерланди та Норвегія. Дальність польоту цих ракет становить від 150 до 280 миль, однак умови їх використання поки що залишаються невизначеними.

Коментуючи можливу зустріч Дональда Трампа з Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським, Віттакер зазначив: "Трамп дасть Путіну стільки часу, скільки буде необхідно".

"Обидві сторони досі ведуть переговори, і це добре", – додав посол.

Нова зброя для України

США схвалили продаж нової зброї Україні. Йдеться про озброєння на загальну на суму приблизно 825 мільйонів доларів. Очікувається постачання 3350 ракет Extended Range Attack Munition (ERAM) і такої ж кількості систем GPS/INS із модулем SAASM. Зазначається, що український уряд надіслав запит на придбання ракет.

Як пише Defense Express, ERAM — це не конкретна ракета, а проєкт, у межах якого розробляються щонайменше два типи озброєння. Орієнтовна середня ціна однієї ракети складає близько $246 тисяч, що вважається помірною вартістю для зброї з дальністю до 400 км.

За потужністю ERAM поступається традиційним крилатим ракетам JASSM, проте головна перевага – масовість та доступність, пише BI.

