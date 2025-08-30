CD Projekt RED продовжує збільшувати штат розробників 'Відьмак 4' і Cyberpunk 2

За останні півроку компанія найняла понад 40 нових співробітників.

CD Projekt RED продовжує нарощувати сили для своїх майбутніх проєктів. У першій половині 2025 року компанія повідомила, що команди розробки "Відьмак 4" і Cyberpunk 2 продовжують розширюватися, і до кінця року очікується подальше поступове зростання.

Як компанія повідомила в новому звіті, на кінець липня в команді The Witcher 4 працювало 444 людини, тоді як у квітні їх було 422. Для Cyberpunk 2 зростання виявилося порівнянним: з 96 співробітників наприкінці квітня до 116 наприкінці липня.

Наразі "Відьмак 4" вважається проєктом у найпросунутішій стадії розробки, а Cyberpunk 2 йде другим за черговістю. При цьому CD Projekt збільшила чисельність усіх своїх команд - спільно їх налічується майже 800 осіб.

Для порівняння, команда "Відьмак 3" налічувала близько 240 осіб, а приблизно за півроку до релізу над Cyberpunk 2077 працювало близько 400 співробітників.

Незважаючи на активне розширення, релізи обох проєктів поки залишаються далекими. "Відьмак 4" може вийти 2027 року або пізніше, а Cyberpunk 2, судячи з минулих термінів розроблення студії, варто очікувати не раніше кінця 2030 року.

Раніше ми розповідали, що завдяки "Відьмак 4" CD Projekt RED стала однією з найдорожчих компаній у Європі. Як повідомляє Bloomberg, інвестори впевнені в неймовірному успіху проєкту.

