За словами міністра, Путін має зрозуміти, що продовження війни в Україні загрожує, як йому, так і його режиму.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав до реалістичних стратегій із примусу Росії до миру. Про це він сказав під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ держав-членів ЄС у форматі "Гімніх", що відбулася у Копенгагені, передає пресслужба МЗС.

Сибіга розповів європейським партнерам про посилення російського повітряного терору проти мирних українських міст. Він також подякував ЄС та державам-членам за їхню тверду реакцію на обстріли та підтримку України загалом.

Крім того, український міністр закликав держави-члени ЄС збільшити оборонну підтримку України та інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс, ухвалити рішучі кроки для повного використання заморожених російських активів для оборони та відновлення України.

"Путін має усвідомити, що продовження цієї війни загрожує і його режиму, і йому особисто. Або він зупиняється зараз, або стикається з серйозними наслідками. Це і є стратегія миру завдяки силі", - попередив міністр.

Дипломат також повідомив європейським партнерам про важливі зустрічі та переговори наступного тижня, а також закликав їх "до повної дипломатичної мобілізації, збереження непохитної підтримки України в протистоянні російській агресії та кроках задля відновлення справедливого миру".

Раніше спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що російський диктатор Володимир Путін "безумовно" готовий до миру в Україні. За словами політика, потрібна особиста присутність Путіна на переговорах для укладення мирної угоди.

Також, за словами Віткоффа, диктатор РФ під час саміту на Алясці "фактично визнав, що цієї війни ніколи б не було, якби Трамп був президентом".

Водночас CBS News повідомляло, що у США заборонили обмін розвідданими про переговори РФ і України. У меморандумі від 20 липня, підписаному директором Національної розвідки США Тулсі Габбард, агентствам заборонялося ділитися інформацією з альянсом "П'яти очей", до складу якого входять США, Велика Британія, Канада, Австралія та Нова Зеландія.

