Росіяни ховаються по посадках, але вони ізольовані від решти російської армії.

Російські солдати, які намагалися прорватися біля Добропілля, опинилися в оточенні. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Дніпро" Віктор Трегубов.

За його словами, російське командування намагалося протягнути дві "клешні" в районі Добропілля. Але зараз ці "клешні" вдалося відсікти.

"Там ще залишаються в посадках безпосередньо групи цих росіян. Але, оскільки вони відрізані від основного свого постачання, основної своєї маси, це скоріше питання часу, коли вони там закінчаться", – зазначив Трегубов.

Як писав УНІАН, російський генштаб керує бойовими діями, орієнтуючись на уявну мапу лінії фронту. Як свідчить нещодавнє відео із виступом Герасимова, росіяни позначають як зону свого впевненого контролю будь-яку територію, де хоча б раз помітили російського солдата. Навіть якщо він там просто помер.

Також ми розповідали, що росіяни усе активніше використовують спеціальні плащі, які маскують їх від виявлення дронами з інфрачервоними камерами. Сховавши свій тепловий слід, російські солдати можуть непомітно проповзати між українськими позиціями.

