Однак використовувати заморожені російські активи європейці теж не хочуть.

Країни ЄС відчувають "колосальний брак коштів" для подальшої підтримки України. Про заявила на брифінгу глава європейської дипломатії Кая Каллас.

Коментуючи питання можливої конфіскації заморожених російських активів, які могли б покрити потреби України, головна дипломатка ЄС нагадала, що для цього знадобиться "одноголосне рішення" всіх країн блоку.

"Так, це правда, що багато міністрів підкреслювали сьогодні, що ми відчуваємо колосальну нестачу коштів для фінансування України. Але треба також бачити чітку політичну реальність: Бельгія і низка інших країн ЄС не хочуть обговорювати негайну конфіскацію активів", - сказала вона.

Заморожені активи РФ: останні новини

Як писав УНІАН, днями міністр фінансів США Скотт Бессент висловився проти ідеї конфіскації заморожених російських активів. На його думку, у нинішньому вигляді вони є гарним козирем у будь-яких переговорах із РФ.

Також ми наводили слова глави європейської дипломатії Каї Каллас, яка відкинула можливість повернення Росії її заморожених активів навіть після війни - до моменту, поки Росія не виплатить Україні компенсацію за завдані збитки.

