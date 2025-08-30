Jetour Zongheng G700 PHEV виділяється брутальним дизайном і відмінними характеристиками.

У Китаї відкрили попередні замовлення на новий гібридний позашляховик Jetour Zongheng G700 PHEV. Новинка може долати брід глибиною до 970 мм і має низьку витрату пального, пише CarNewsChina.

Габарити Jetour Zongheng G700 PHEV:

довжина - 5198 мм;

ширина - 2050 мм;

висота - 1956 мм;

колісна база - 2870 мм;

максимальний дорожній просвіт - 320 мм.

Jetour Zongheng G700 PHEV виділяється брутальним дизайном екстер'єру з прямокутними передніми фарами. Також модель отримала широку решітку радіатора зі світловими елементами.

Ззаду розміщені вертикальні ліхтарі, які можна запрограмувати для цифрового відображення різних візерунків або слів. Крім того, можна помітити повноцінне запасне колесо.

Інтер'єр розрахований на чотири посадочні місця. Всередині можна знайти 15,6-дюймовий мультимедійний дисплей і горизонтальну 35,4-дюймову цифрову панель приладів.

Пасажири заднього ряду сидінь мають доступ до 17,3-дюймового дисплея на стелі та холодильника, в якому можна зберігати їжу та напої. Сидіння підтримують функції вентиляції, обігріву та масажу.

Крім того, позашляховик може похвалитися вдосконаленою системою допомоги водієві. Таку саму систему можна зустріти на Chery Falcon 500.

Однією з особливостей Jetour Zongheng G700 PHEV є можливість долати брід глибиною до 970 мм протягом 40 хвилин. Інтер'єр стійкий до тиску води 20 кПа і швидкості течії 5 м/с.

Jetour Zongheng G700 PHEV оснащений гібридною силовою установкою з 2,0-літровим турбованим бензиновим двигуном і двома електромоторами сумарною потужністю 751 к.с. і 795 Нм крутного моменту.

Середня витрата пального становить 1,39 літра на 100 км. Розгін від 0 до 100 км/год займає 4,6 секунди.

Jetour Zongheng G700 PHEV отримав блок акумуляторних батарей 4C Shenxing від CATL. Запас ходу в змішаному режимі становить 1400 км.

Позашляховик уже доступний для попереднього замовлення в Китаї за депозит у розмірі 700 юанів (98 доларів). Вартість моделі поки що не розкривається.

