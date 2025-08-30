За словами представниці ЄС, блоку треба глибоко зануритися в тему заморожених активів РФ.

Росія не має отримати своїх заморожених в ЄС активів навіть якщо буде досягнуто припинення вогню в Україні. Про це заявила верховна представниця ЄС із зовнішніх відносин і політики безпеки Кая Каллас перед початком неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у форматі Гімніх у Копенгагені, передає "Укрінформ".

За її словами, РФ може повернути свої активи лише після того, як виплатить Україні репарації.

Каллас додала, що серед тем обговорень на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ буде російська війна проти України, збільшення підтримки нашої держави та використання заморожених активів РФ в інтересах України.

"Нам треба глибоко зануритися в тему заморожених активів. Є за і проти. Є певні чутливі моменти, але треба аргументовано обговорити можливі ризики. Звичайно, має бути стратегія виходу із кризи, але ми навіть не можемо уявити, що у випадку припинення вогню ці активи повернуть Росії без того, щоб вона виплатила репарації", - підкреслила дипломат.

Верховна представниця зауважила, що попри активні дипломатичні зусилля стосовно перемовин між Україною та Росією на найвищому рівні, РФ показує, що "не хоче миру".

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент висловився про долю заморожених російських активів. За його словами, це важливий важіль у процесі переговорів. Також він не виключив варіанту, що в перспективі частина заморожених російських активів або навіть уся сума може бути спрямована на відновлення України.

Водночас у Bloomberg писали, що заморожені активи Росії можуть оплатити європейську допомогу Україні. За інформацією видання, Європа, яка зберігає 245 мільярдів доларів із близько 330 мільярдів заморожених російських активів, обговорює юридичні нюанси щодо їхнього використання.

