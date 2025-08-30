Щоправда, за нинішньої адміністрації допомога надається не безкоштовно - за неї платить Європа.

США нарощують військову допомогу Україні, хоча тепер вже коштом європейських партнерів Києва. Тільки за сьогодні Вашингтон оголосив про два нові пакети військових поставок із загальним кошторисом у майже 330 мільйонів доларів, пише The Hill.

Так, спочатку Державний департамент повідомив про схвалення пакету послуг з обслуговування систем Patriot, якими оперують ЗСУ. Цей пакет, що загалом коштує близько 179,1 мільйона доларів, передбачає зокрема поставки запасних частин, оновлення програмного забезпечення, комплекти модифікацій, комунікаційне обладнання тощо.

В іншій заяві Держдеп оголосив про схвалення продажу послуг супутникового зв'язку Starlink для потреб України. Пакет також включає послуги технічної та логістичної підтримки терміналів супутникового зв’язку. Цей пакет оцінений у 150 мільйонів доларів.

The Hill зазначає, що минуло лише два дні з моменту, коли Вашингтон повідомив про схвалення продажу Україні понад 3 тисяч крилатих ракет ERAM на загальну суму 825 мільйонів доларів.

Західна допомога Україні: останні новини

Як писав УНІАН, США схвалили продаж зенітних систем Patriot для Данії. Очікується, що ці системи буде передано для потреб протиповітряної оборони Україні. Зокрема йдеться про поставку 56 ракет-перехоплювачів, двох РЛС, шести пускових установок та іншого обладнання. Кошторис – 8,5 млрд доларів.

Також ми розповідали, що чеські волонтери зібрали гроші на гелікоптер, який потім передали для оборонних потреб України.

