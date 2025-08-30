Поки всі переживали за Сумщину, ворог зосереджувався на Куп'янську, каже Ткачук.

Над Куп'янськом, що на Харківщині, зараз величезна загроза, оскільки Росія зібрала там значну кількість своїх резервів, щоб намагатися прорватися в місто. Про це розповів офіцер ЗСУ Андрій Ткачук в ефірі каналу Ми - Україна.

За його словами, поки всі переживали за Сумщину, росіяни зосереджувалися на Куп'янську, а Сумщина вдігравала роль відтягування українських сил.

"І зараз над Куп'янськом величезна загроза, там ворог зібрав велику кількість своїх резервів, використовує для м'ясних штурмів "Шторм-Z", підтягнув свою мотопіхотну групу для того, аби намагатися прорватися в місто", - наголосив військовий.

Загалом, розповів він, на фронті зараз є три дуже важкі напрямки: два з них на Донеччині і один - Куп'янський - на Харківщині, про який ішлося.

"Перший найважчий відтинок фронту - це Покровський напрямок. Ворог тисне з чотирьох боків на Покровськ. З півночі - з Добропілля, там населений пункт Родинське, де пролягає один з логістичних маршрутів. Наступний - Новоекономічне-Мирноград. З південного боку тиснуть від Селидового, де населений пункт Шевченко. І з південного заходу - від населеного пункту Удачне", - розповів Ткачук.

Він каже, що найскладніша ситуація саме на цьому останньому напрямку, там ідуть важкі бої.

"Наші резерви, які буди підтягнуті після добропільського прориву росіян, намагаються стабілізувати ситуацію. Важкими силами, важкими втратами це дається", - зазначив офіцер ЗСУ.

Другий складний напрямок на фронті - це Лиман, де ворог теж тисне з чотирьох боків. Під загрозою, каже військовий, населений пункт Сіверськ, який південніше Лимана.

За його словами, також зараз загострюється ситуація на півдні, де росіяни планували давно штурмувати, зокрема прицілювалися на такі міста, як Оріхів та Гуляйполе.

"Ще до настання осені мали вийти на цей рубіж, але завдяки взаємодії різних підрозділів Сил оборони вдалося завдати не один удар по логістиці ворога на тимчасово окупованих територіях України і відтягнути ті події, які зараз наближаються", - зазначив Ткачук.

Росіяни зрозуміли, що на Оріхів у Гуляйполе тиснути важко, каже він, і пішли іншим шляхом: після взяття Кам'янського почали штурмувати Степногірськ.

"Це висоти, які дозволять росіянам дострілювати до південних околиць Запоріжжя, а також прострілювати в напрямку населеного пункту Комишуваха. Там пролягає траса Запоріжжя-Оріхів, яка дуже нам потрібна для забезпечення охорони населеного пункту", - додав військовий.

Як повідомляв раніше УНІАН, в ЗСУ розповіли, навіщо росіяни рвуться на Дніпропетровщину. За словами речника ОСУВ "Дніпро" Віктора Трегубова, окупанти хочуть закріпитися там, щоб заявити про свою присутність у ще одному регіоні України, проте "стратегічного особливого сенсу для росіян іти на Дніпропетровську область немає". Військовий підкреслив, що росіяни намагалися втриматися в окремих населених пунктах Дніпропетровщини на межі з Донеччиною, проте українські бійці змогли відкинути ворога.

На думку речника Української добровольчої армії Сергія Братчука, після стратегічного перегрупування противник буде намагатися реалізувати осінньо-зимовий наступ на Покровськ - зайти в місто та вести там бої. Він пояснив, що Покровськ є пріоритетним напрямком для ворога, але за літо окупантам не вдалося досягнути жодної стратегічної мети.

Також стало відомо, що російська піхота потрапила в оточення під Добропіллям. Як розповів Трегубов, російське командування намагалося протягнути дві "клешні" в районі Добропілля, але зараз ці "клешні" вдалося відсікти. За його словами, там ще залишаються в посадках безпосередньо групи цих росіян, але, оскільки вони відрізані від основного свого постачання, "це скоріше питання часу, коли вони там закінчаться".

