Вчені з Китаю представили перший у світі "універсальний" чіп 6G - він може забезпечувати високошвидкісний інтернет на всіх частотах, включно з міліметровим і субтерагерцовим діапазонами.

З таким чіпом можна завантажити 8K-фільм вагою 50 ГБайт всього за кілька секунд, пише Interesting Engineering. Мета проєкту - досягти швидкості мобільного інтернету в 100 ГБ/с і усунути розрив між мегаполісами і сільськими районами.

Створенням чіпа займалися група інженерів з Пекінського університету і Міського університету Гонконгу. Новинка працює в діапазоні 0,5-115 ГГц, а в основі технології лежить фотонно-електронна інтеграція: радіосигнали перетворяться в оптичні, проходять обробку фотонними компонентами і потім знову переходять у радіодіапазон.

Новий стандарт забезпечить високу пропускну здатність мережі та ще нижчі затримки, що важливо для телемедицини, промислової автоматизації та VR-пристроїв. Щоправда, є побоювання, що повсюдне впровадження 6G може призвести до перевантаження електромагнітних середовищ, знижуючи надійність з'єднань.

За прогнозами, перші комерційні мережі 6G можуть з'явитися вже до 2028 року, хоча повноцінний запуск відбудеться ближче до 2030-го.

Наразі в Україні проходить масштабний етап тестування 5G. Очікується, що до 2030 року Україна поступово позбудеться 3G і перейде на сучасні стандарти зв'язку.

Як УНІАН писав, Україна першою в Європі тестує новітню технологію супутникового зв'язку Starlink. Завдяки їй українці зможуть залишатися на зв'язку в горах, під час негоди, збоїв мережі або знеструмлень.

