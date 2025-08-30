Знайомих не пускають до тіла: депутат Зінкевич розповів деталі вбивства Парубія

У Парубія не було охорони, оскільки "він упевнений у своїх переконаннях і не потребував таких речей".

На місці вбивства народного депутата, ексголови Верховної Ради України Андрія Парубія тривають слідчі дії. Знайомих поки не підпускають до тіла політика.

Про це в етері каналу КИЇВ24 повідомив Ігор Зінкевич, депутат Львівської міської ради 7-го скликання.

За його словами, наразі відомо, що стрілець був працівник Glovo. З місця інциденту від поїхав на електросамокаті. Наразі у Львові оголошено план перехоплення. Поліція шукає нападника.

"Ми тут неподалік місця вбивства. Нас поки не допускають до тіла, щоб ми могли підійти. Проводяться слідчі дії, тому не дають добро. Ми знаємо, що прочісують всі райони, перевіряють відеонагляд, щоб визначити напрямок стрільця", - заявив він.

Також Зінкевич зазначив, що у Парубія не було охорони, оскільки "він упевнений у своїх переконаннях і не потребував таких речей".

30 серпня у Львові було вбито Андрія Парубія - колишнього голову Верховної Ради. Його міг вбити кур'єр популярного сервісу. На місці знайшли сім гільз. Підозрюваний рухається на електровелосипеді в чорному шоломі з жовтими елементами.

Львівська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом умисного вбивства Андрія Парубія. Оголошено план "Сирена". Кілера шукають. Поліція вийшла на слід підозрюваного. Найцікавіше про політичну та громадську діяльність Парубія - в матеріалі.

