Літературно-музичний експеримент у Могилянці

22 лютого о 18:00 в Галереї ім. О. Замостян (вул. Іллінська, 9, КМЦ НаУКМА, ст.м. Контрактова Площа) в рамках проекту художньої студії «Антресоля» відбудеться літературно-музичний експеримент «Світлофаги: Протокомунікація або Вбити Шрьодінгера»).

«Темрява – це, в дійсності, відсутність світла. Як ви можете довідатися наскільки темним є який-небудь простір? Ви вимірюєте яку кількість світла представлено. Темрява – це поняття, яке людина використовує щоб описати те, що відбувається при відсутності світла».

Альберт Ейнштейн.

В програмі: вірші+музика+пісні+світлотіні+світлосмуги+світлофаги+світловідеоряд+світлолюди+світлонастрій = літературно-музичний вечір «У Смузі Світла» = творчий експеримент за участі гурту «Вперше Чую» та поеток Тань-Мань-Оль (Тані-Марії Литвинюк і Олі Роляк) = світлоемоції = це треба це відчути.

Буквоїд