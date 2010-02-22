Rammstein назвали загрозою білоруській державності

Громадська рада з моральності Білорусі виступила проти проведення запланованого на 7 березня в Мінську концерту німецькою рок-гурту Rammstein.

У заяві ради, обнародуваній 22 лютого, творчість колективу називається "неприкритою пропагандою гомосексуалізму, мазохізму та інших збочень, жорстокості, насильства і непристойної лайки". У документі також наголошується, що на концертах Rammstein "часто наживо демонструються акти злягання між чоловіками, сім`явиверження і наслідування нацистам".

"Для себе, можливо, вони робитимуть звичайний концерт. Але що це все означатиме в Білорусі, чия державність побудована на антинацизмі та ідеї великої Перемоги, чиє суспільство засноване на християнському і світському принципі поваги до унікальної особи кожної людини як вищої цінності? Відповідь одна: вони нищитимуть ще дуже крихку білоруську самосвідомість, топтатимуть пам`ять про Перемогу та її героїв і, врешті-решт, руйнуватимуть білоруську державність", - йдеться в заяві

Голова білоруської ради з моральності, за сумісництвом глава Союзу письменників Білорусі Микола Чергинець зажадав від організаторів концерту Rammstein у Мінську влаштувати попередній прогін концертної програми з тим, щоб виключити з неї елементи пропаганди аморальності і насильства. Організатори виступу у свою чергу заявили, що жодних офіційних документів від міністерства культури Білорусі або яких-небудь громадських організацій поки не одержували.

Громадська рада з моральності була створена в Білорусі в липні 2009 року за ініціативою Білоруської православної церкви і Союзу письменників країни і за підтримки президента Олександра Лукашенка. При створені організації підкреслювалося, що рада створюється "не для цензури й контролю, а для вирішення проблемних питань суспільства".

Лента.ру