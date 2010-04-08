Табачник пообіцяв навчати дітей російською

Україна повинна забезпечити можливість своїм громадянам навчати дітей російською мовою.

Про це заявив міністр освіти Дмитро Табачник на засіданні підкомітету з питань гуманітарного співробітництва російсько-української міждержавної комісії, яке відбулося у Москві.

"Якщо є бажання громадян України навчати своїх дітей російською мовою, ми повинні йти їм назустріч", - сказав він, повідомляє прес-служба Міносвіти Росії.

"У російській позиції мені було приємно, що якщо є бажання громадян Росії навчати дітей українською мовою, то російська сторона теж буде це підтримувати", - заявив Табачник.

У свою чергу міністр освіти Росії Андрій Фурсенко сказав: "Незалежно від того, що ми обговорюємо - навчання мовам, відкриття філій вузів, освітні та культурні обміни і т.д., - рішення повинні ґрунтуватися на принципах рівноправності і партнерства".

"Причому при обговоренні будь-яких питань гуманітарного співробітництва ми будемо виходити з інтересів конкретних людей, громадян наших країн", - відзначив він.