Український володар премії ”Grammy” Андрій Пушкарьов зімпровізує Баха

23 квітня о 19:00 в Культурно-освітньому центрі «Майстер Клас» (вулиця Івана Мазепи, 34 відбудеться другий концерт нової серії «Класика і Джаз» – виступить чудовий український вібрафоніст Андрій Пушкарьов.

Єдиний на сьогоднішній день в Україні у першому відділенні концерту представить сольну програму імпровізацій на теми Йоганна Себастьяна Баха «Bach Vibrations».

У кожній з 15-ти інтенцій великого німецького композитора Пушкарьов відтворює стиль легендарних джазових піаністів: Білла Еванса (Bill Evans), Оскара Пітерсона (Oscar Peterson), Чіка Коріа (Chick Corea), Хербі Хенкока (Herbie Hancock), Скотта Джопліна (Scott Joplin ), Дейва Брубека (Dave Brubeck), Еррола Гарнера (Eroll Garner) і т.д.

Ідея цього проекту була підказана Андрію видатним скрипалем Гідоном Кремером, з оркестром якого Kremerata Baltica Пушкарьов регулярно виступає вже більше 10 років. Програма «Bach Vibrations» була вперше презентована на фестивалі «Les Museiques» у швейцарському Базелі в 2004-му році і видана окремим диском в 2007-му.

У другому відділенні концерту Андрій Пушкарьов виступить у складі джазового тріо разом з відомими українськими музикантами - контрабасистом Максимом Гладецьким та барабанщиком Олександром Муренко. Прозвучать джазові версії класичних творів П.І. Чайковського, А. Хачатуряна і т.д.

Ведучий концерту - Олексій Коган.

Вартість квитків – 80 грн.