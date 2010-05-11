У Полтаві встановили пам'ятник "Втеча з пекла"

У Полтаві відбулося відкриття пам`ятника "Втеча з пекла", присвяченого 65-річчю Перемоги над нацизмом і легендарному перельоту радянських військовополонених на бомбардувальнику "Хейнкель 111" з табору смерті.

Як передає кореспондент УНІАН, пам`ятник встановлений на вулиці Петра Юрченка, в районі авіамістечка. На пам`ятнику перелік прізвищ усіх героїв. Вага пам`ятника - півтори тонни, висота - майже два метри.

Пам`ятник виготовлений у Росії і переданий Полтаві у рамках проекту "Алея російської слави".

Як повідомлялося, в результаті пошукових робіт, які були проведені російською стороною, знайдені родичі вісьмох учасників перельоту. Серед них - син Михайла Ємця, який зараз проживає у Полтавській області в Гадячі.

8 лютого 1945 року десять радянських військовополонених захопили бомбардувальник "Хенкель 111" і втекли з концтабору на острові Узедом, де збирали секретну зброю Німеччині - ракети Фау-2. Радянські військові контррозвідники не повірили в історію з викраденням літака, і відправили героїв до штрафної роти.