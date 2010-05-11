У програму Каннського кінофестивалю внесли новий фільм
17:42, 11 травня 2010Культура
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За 48 годин до відкриття 63-го Каннського кінофестивалю в його головний конкурс несподівано додана картина відомого британського режисера Кена Лоуча "Ірландський маршрут". Про це оголосили улаштовувачі престижного кінофоруму.
Таким чином, за головну нагороду фестивалю – "Золоту пальмову гілку" – боротимуться 19 картин. Серед них і українська стрічка Сергія Лозниці «Щастя моє».
У 2006 році Лоуч завоював свою першу "Золоту пальмову гілку" за фільм "Вітер, що колише верес".
Нагадаємо, 63-й Каннський кінофестиваль відкриється 12 травня і триватием до неділі 23 травня.
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