Відомий польський кінорежисер Кшиштоф Зануссі відвідав Львів

Усесвітньо відомий польський кінорежисер Кшиштоф Зануссі на початку березня відвідав Львів з дводенним візитом. 1 березня режисер прочитав лекцію у Львівському національному університеті ім. Франка й відповів на запитання охочих слухачів. А 2 березня виступив на брифінгу для журналістів, на якому розповів про відповідальність за свою країну, попросив вибачення за злочини, які поляки вчинили супроти українського народу.

“У світі довідалися, що існує така країна, як Україна, лише після Помаранчевої революції, – наголосив Кшиштоф Зануссі. – А зараз вам потрібно зробити своє мислення більш європейським. Тоді і для вас знайдеться місце у Євросоюзі. Я сам щиро цього прагну”.

Львів маестро назвав італійським Пьємонтом, а також порівняв його з польським Вроцлавом, до якого повертаються поляки з усього світу. “Львів – надзвичайно відкрите місто. Без нього не було б України”, – зазначив Зануссі.

Кшиштоф Зануссі вважає, що важливо ідентифікувати свою культуру й позбутися комуністичного минулого.

Роздумуючи про елітарність і масовість, режисер, зокрема, зазначив, що під впливом масової культури еліта деградує. Але і на неї обов’язково чекає трансформація і переродження. Також Зануссі висловив сподівання, що, як і американські мільйонери, українські, зокрема, донбаські мільйонери, вкладатимуть кошти у розвиток якісної культури.

Усесвітньо відомий польський кінорежисер також розповів про свої плани на майбутнє. Зараз Кшиштоф Зануссі працює над сценарієм двохактної п’єси для польського телебачення. “У ній я зосереджу увагу на проблемі віри й фанатизму”, – зазначив Зануссі. Також у травні 2007 року кінорежисер розпочне роботу над виставою “Невеликі подружні злочини” Еріка-Емманюеля Шмітта у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка.

Кшиштоф Зануссі повідомив, що задум поставити цю виставу виник лише місяць тому. “Це була моя ініціатива, а також художнього керівника театру Богдана Ступки, якого я добре знаю”, – зазначив він. За словами Кшиштофа Зануссі, робота над виставою триватиме місяць. У спектаклі будуть задіяні лише українські актори.

Керівник літературно-драматичної частини театру імені Івана Франка Наталія Пономаренко повідомила, що наразі режисер працює з художником над ескізами і оформленням. “Працюючи у театрі, я маю змогу глибше пізнати людську сутність, і люблю більше працювати за кордоном, а не у Польщі, – зазначив Зануссі. – Тоді маю змогу перебувати у середовищі носіїв мови й дізнаватися щось нове. У Польщі я поставив дві вистави, а закордоном – понад двадцять”.