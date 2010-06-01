Помер Андрій Вознесенський
12:27, 01 червня 2010Культура
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На 78-му році життя
|Фото сайту kremlin.ru
А.Вознесенський помер у себе вдома. А.Вознесенський народився 12 травня 1933 року в Москві в сім`ї гідроінженера. У 14-річному віці надіслав свої вірші Борису Пастернаку, дружба з яким мала великий вплив на його долю. У 1957 році А.Вознесенській закинчив Московський архітектурний інститут. Перші вірші поета, що відразу відобразили його своєрідний стиль, були опубліковані в 1958 році.
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