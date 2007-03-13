“Євробачення” – ще не ООН

Одностайність голосування за “Вєрку Сєрдючку” через СМС, Інтернет і журі підтверджує логічність такого вибору для попсового міжнародного шоу, яким стало “Євробачення”. А скандальна гарячка довкола відбіркового туру свідчить лише про те, що частина традиційно орієнтованого суспільства не сприймає специфічної клоунади. Що ж, така дійсність – живемо в паралельних світах!

І призвичаює нас до абсурдної реальності й естрадна, й політична клоунада. Бо клоунада є клоунадою і під куполом на площі Перемоги, й під куполом на вулиці Грушевського. Одна й друга не мають нічого спільного, як з українською культурою, так і з українською політикою.

Саме в таких подібних жанрах виступають нині популярні коміки й популісти-політики. Тому й представлятиме “Вєрка Сєрдючка” “жанр етой страни” на єврошоу в Хельсінкі – утверджуватиме Україну на рівні клоунади слідом за “дикими танцями”. Все логічно... Саме про єврошоу однозначно сказав Ян Табачник: “Євробачення” давно перестало бути конкурсом для вокалістів. Це шоу”. А ще точніше висловилися учасники “Євробачення-2005” – хлопці з “Гринджолів”: “Євробачення” – це такий собі фестиваль сексменшин”. Та й справді, чого гарячкувати: не в ООН же представлятиме Україну Данилко?

О’Шокало