В УНІАН відбудеться Відкрита платформа для дебатів про сучасну культуру

Щотижневі посиденьки в УНІАН на тему: “Хто отримав перші «культурні» відзнаки для ЗМІ?”. Про перше вручення відзнаки «Культурний провідник». Про заснування відзнаки «Культурний провідник» було оголошено на прес-брифінгу 18 жовтня 2006 року під час Щотижневих посиденьок в УНІАН. Засновник відзнаки – Інтернет-часопис сучасної культури «Кульбіт» (www.culbit.com). За результатами моніторингу ЗМІ за 2006 рік першу відзнаку «Культурний провідник» отримали лише 4 часописи та 2 журналісти (вул.. Хрещатик, 4). Потрібна акредитація. Телефони: 486-03-30, 8-050-372-92-00, pr@msbrand.net. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.