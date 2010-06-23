Кіноканал ТРК Україна не показуватиме російських фільмів

На кіноканалі, який планує запустити ТРК Україна, не буде російських фільмів, як і будь-якого іншого контенту російською мовою.



Про це в інтерв`ю виданню МедіаБізнес розповів Іван Букрєєв, начальник відділу стратегічного планування телерадіокомпанії, який працює над запуском нових каналів ТРК Україна.



"Фільми і серіали російською мовою переважають на всіх перших кнопках українського ТБ. Особисто мені - міському, молодому жителеві, який більшою мірою цікавиться західною культурою, ніж російськими серіалами, важко дивитися усі ці історії", - заявив Букрєєв і висловив думку, що канал буде трохи більше "культурним", ніж те, що вже є на ринку.



"Ми передбачимо західні прем`єрні фільми, цікаві нові мінісерії, західні серіали. У нас буде класична бібліотека і артхаусне кіно", - пообіцяв Букрєєв.



Вже до осені наступного року на каналі планується запустити програми власного виробництва, зазначив Букрєєв.



Нагадаємо, зараз телекомпанія готує пакет документів для отримання ліцензії на мовлення. Кіноканал планується запустити до кінця 2010 року.

МедіаБізнес