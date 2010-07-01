Названо переможців конкурсу Найкраща українська книга-2010

Cьогодні журнал Корреспондент підбив підсумки літературного конкурсу “Накраща українська книга-2010” і назвав імена переможців.

Голосування за найкращу українську книгу серед читачів стартувало 1 березня 2010 року і тривало до 1 червня. Протягом чотирьох місяців читачі мали можливість проголосувати за найкращу, на їх думку, книгу українських авторів, вперше видану в Україні в 2009 році.

Жюрі конкурсу:

Олексій Ананов, керівник відділу культурно просвітницьких програм на Радіо Ера; Ігор Бондар-Терещенко, поет, драматург, літературознавець, арт-критик, історик культури.Святослав Вакарчук, музикант, лідер групи Океан Ельзи; Леся Демська-Будзуляк, літературознавець, кандидат філологічних наук, письменниця; Олександра Коваль, президент Форуму видавців у Львові, Євген Михайлов, автор і ведучий програми Вторгнення, на каналі Гамма; Тарас Федюк, поет, віце-президент Асоціації українських письменників; Юрій Чекан, мистецтвознавець;

Книги-переможці

В номінації Белетристика:

1.Оксана Забужко, Музей покинутих секретів

2.Марія Матіос, Чотири пори життя

3.Ирен Роздобудько, Гра в пацьорки

В номінації Документалістика:

1.Олесь Ільченко, Місто з химерами

2.Максим Кідрук, Мексиканські хроніки

3.Юрий Іздрик, Флешка- 2gb

Автори-переможці в кожній з номінацій отримають грошові нагороди в розмірі: 1-е місце - по 5 000 грн., 2-е місце - по 3 200 грн., 3-е місце - по 1 500 грн.

Нагородження переможців, спільні читання і автограф-сесія, відбудуться сьогодні о 18:00 в кнайп-клубі Купідон за адресою вулиці Пушкінська, 1-3/5. Вхід вільний.

Культпросвет