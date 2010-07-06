Шанувальників українського дубляжу вже 9 мільйонів

У першому півріччі цього року українські кінотеатри відвідало більше 9 млн. глядачів, що на 28% більше, ніж за цей же період минулого року.

Про це свідчать надані УНІАН дані міжнародної асоціації виробників і дистриб’юторів фільмів Motion Picture Association (Брюссель, Бельгія).

Згідно з оприлюдненою цією організацією інформацією, за перші шість місяців нинішнього року загальна сума надходжень від кінопрокату склала 309,5 млн. грн., що на 62% більше, ніж за перше півріччя минулого року.

Згідно з оприлюдненими даними, до 29% всіх фільмів, які демонструвались в українських кінотеатрах в першому півріччі були російського виробництва, відповідно йшли в прокаті мовою оригіналу (російською) з українськими субтитрами.

Опитані УНІАН експерти прогнозують подальше зростання у другому півріччі цього року ринку кінопрокату в Україні за умови, що не на ньому не будуть різко змінюватись правила гри.