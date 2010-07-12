У Києві письменники провели акцію “Вперед у Європу, прощай совок!”

Сьогодні у Києві на Європейській площі ряд українських письменників і представники громадських молодіжних організацій провели акцію “Вперед у Європу, прощай совок!”.

Як повідомив УНІАН один з ініціаторів акції, переможець номінації “Книга року” за версією журналу “Кореспондент” Олесь ІЛЬЧЕНКО, у заході взяли участь молодіжні активісти з Києва, Львівщини, Волині, Донеччини, Чернігівщини, Миколаївщини та Одещини.

“Суть акції – на тротуарі було виставлено великі терези, на шальках яких умовно визначався шлях уперед, тобто до європейського вибору, та шлях назад – у совок. Хлопці у характерних одностроях “совків” – куфайка, шапка-вушанка, пляшка “Вадяри” у кишені, – прагнули переконати учасників акції та перехожих, що “в савкє било харашо”, - зазначив О.ІЛЬЧЕНКО.

У рамках театралізованої акції активісти молодіжних громадських організацій за підтримки письменників оголосили про початок інформаційно-просвітницької позапартійної громадянської кампанії “Вперед!”, спрямованої на подолання “совкових” міфів у громадській свідомості та “совкових” тенденцій у сучасній Україні.

О.ІЛЬЧЕНКО також сказав, що концепцією розбудови позапартійної громадянської кампанії “Вперед!” не передбачено спитатись на молодіжні організації, близькі до політичних партій, хоча й допускається співпраця з тими з них, які не займають крайніх позицій і не шкодять консолідації демократичних сил в Україні загалом.

У свою чергу, координатор студентського страйкому зі Львова Володимир КРИЖАНІВСЬКИЙ наголосив, що провідними цілями громадянської кампанії “Вперед!” є: інформаційно-просвітницькі, які стосуються відображення у громадській свідомості загроз для демократії, національної безпеки, національних інтересів України; моніторингові, які передбачають здійснення системного моніторингу і громадського обговорення дій представників державної влади, зокрема, реалізації норм Конституції України; організаційно-мобілізаційні, що передбачають створення організаційного підґрунтя для охоплення зацікавлених освітян, старшокласників та вчителів середніх шкіл культурно-мистецькими та іншими акціями, альтернативними до “совкових” прикладів, які сьогодні часто демонструються в Україні.

На переконання учасника акції письменника Сергія ПАНТЮКА, “для України дороги назад у “совок” немає і бути не може, бо це протиприродно і антигуманно”.

“Тому кожен з нас, особливо митці (адже політикам наші люди вже не вірять зовсім) мають максимально опановувати громадський сектор, не боятися публічно висловлювати свої думки та позиції, спрямовані на руйнування ідеологічних совкових та постсовкових міфів”, - заявив С.ПАНТЮК.