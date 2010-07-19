Український гітарист отримав престижну американську премію

Гітарист із Дніпропетровська Роман Мірошниченко став володарем престижної американської премії Independent music awards відразу в двох номінаціях, повідомляє Радіо Свобода.

Роман Мірошниченко став найкращим в номінації IMA VOX POP. Переможця в ній визначали глядачі всього світу за допомогою інтернет-голосування.

Крім того, в січні нинішнього року, Мірошниченко став першим за всю історію існування премії виконавцем, вихідцем з країн пострадянського простору, який отримав одну з найбільш значних музичних премій світу - Awards-премію - в номінації The best world traditional song. Переможця в цій номінації обирало професійне журі.

Зараз 33-річний український гітарист, автор і виконавець-віртуоз, дає концерти по всій Європі, демонструє майстерність на престижних фестивалях. Він виступає з такими зірками світового джазу, як Аль ді Міола і Франк Колон.

Independent music awards - престижна музична премія, яка вручається вже дев`ять років поспіль. На відміну від Grammy, на цю премію номінуються артисти, не пов`язані контрактами з компаніями звукозапису.