Наомі Кемпбелл визнала, що отримала криваві діаманти

Всесвітньо відома супермодель Наомі Кемпбелл у четвер, 5 серпня, постала перед трибуналом у Гаазі в якості свідка у справі екс-президента Ліберії Чарльза Тейлора, обвинувачуваного у збуті діамантів і обміні їх на зброю.



Кемпбелл зізналася, що, перебуваючи в ПАР у 1997 році, отримала в подарунок мішечок з "брудними камінчиками", повідомляє агентство Associated Press.



За словами моделі, вночі після обіду її розбудили двоє чоловіків, щоб передати в якості подарунка якийсь мішечок.



"Я побачила кілька камінців, це були дуже маленькі, якісь брудні камінці" - заявила суду Кемпбелл.



За словами Кемпбелл, вранці за сніданком її знайома актриса Міа Ферроу сказала, що в мішечку, повинні бути, алмази, подаровані Чарльзом Тейлором.



Модель стверджує, що передала передбачуваний подарунок своєму другу в ПАР, який займався доброчинністю.



Раніше повідомлялося, що якщо Кемпбелл визнає, що Тейлор подарував їй діаманти, це стане доказом причетності Тейлора до нелегального збуту дорогоцінного каміння.



Кривавими алмази названі тому, що на гроші, отримані від продажу такого дорогоцінного каміння, режим у Ліберії купував зброю для придушення народного повстання.



Чарльз Тейлор обвинувачується у військових злочинах і злочинах проти людства. Сторона звинувачення стверджує, що, будучи президентом Ліберії, він під час громадянської війни в сусідній Сьєрра-Леоне, яка тривала з 1991 року по 2002 рік й призвела до загибелі 120 тисяч осіб, озброював і всебічно підтримував так званий Об`єднаний революційний фронт, що тероризував населення цієї країни, який прагнув контролювати родовища алмазів.



Спеціальний суд для Сьєрра-Леоне був створений за підтримки ООН для суду над особами, відповідальними за серйозні порушення міжнародного гуманітарного права в ході громадянської війни в цій країні. Суд перебуває в столиці Сьєрра-Леоне Фрітауні, де, як правило, і відбуваються судові процеси. Проте суд над Тейлором було вирішено проводити в Гаазі, щоб уникнути можливої напруженості в Сьєрра-Леоне і у всьому регіоні Західної Африки.

РИА Новости

