У Києві масштабним вогняним шоу розпочали фестиваль ”Французька весна”

У столиці маштабним вогняним шоу відкрили фестиваль "Французька весна". На Софійській площі встановили десяток кількаметрових фігур у формі куль, квітів, люстр і труб, наповнених розжареним вугіллям. На організацію дійства пішло дві тисячі горщиків із воском, кілька тонн піску й вугілля - усе це везли спеціально з Франції.

“Для нас важливо дивувати кожного року чимось новим, чимось яскравим і теплим. Справжнє мистецтво, близьке людям, це початкова матерія – це вогонь”, - зазначила Анастасія Сірікова, представник Французького культурного центру.

За матеріалами 5-го каналу