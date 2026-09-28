Безпілотники вдарили по нафтобазі в РФ: вирує пожежа (відео)

Місцеві жителі повідомляли про проліт безпілотників, вибухи та займання в районі залізниці, а згодом очевидці повідомили про пожежу на нафтобазі.

У ніч проти понеділка, 28 вересня, у Краснодарському краї Росії після атаки безпілотників сталася пожежа на нафтобазі "Едельвейс-95". Про це повідомляє російське видання Astra.

За інформацією видання, жителі станиці Новотитаровської вночі повідомляли про проліт безпілотників, численні вибухи та займання в районі залізниці. Внаслідок атаки загорілася нафтобаза компанії "Едельвейс-95".

Підприємство займається оптовими поставками дизельного палива Євро-5 та бензину АІ-92, АІ-95 і АІ-100. Заявлений обсяг нафтобази становить 4500 кубометрів.

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Також підприємство має власну залізничну колію для приймання та відвантаження пального.

На сайті компанії зазначається, що "Едельвейс-95" продає паливо вже 30 років та закуповує продукцію безпосередньо у найбільших російських нафтопереробних заводів.

У Краснодарському краї вже атакували НПЗ

Це не перша атака на об’єкти паливної інфраструктури Краснодарського краю останніми днями. У ніч проти 26 вересня безпілотники атакували Ільський нафтопереробний завод. Після удару на його території спалахнула пожежа.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв підтвердив, що Северський район зазнав атаки безпілотників.

За його словами, уламки БПЛА пошкодили житловий будинок, а також було зафіксовано займання на території двох підприємств.

Згодом Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що Сили оборони України уразили Ільський НПЗ.

На тлі цих атак президент США Дональд Трамп заявив, що попросив українського лідера Володимира Зеленського "пригальмувати запал" щодо ударів по російських нафтопереробних заводах, і той нібито погодився.

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