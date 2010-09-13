У Львові співали повстанських пісень і вбивали "енкаведистів" (фото)

13:43, 13 вересня 2010
Культура
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Відбувся патріотичний фест "Лента за лентою"

У неділю, 12 вересня, в музеї народної архітектури і побуту “Шевченківський гай” у Львові відбувся перший патріотичний фестиваль "Лента за лентою". Повстанські пісні співали Тарас Чубай з "Плачем Єремії", Андрій Середа з групою "Кому Вниз", "Піккардійська терція", львівський хор "Повстанець". Влаштували караоке повстанських пісень. Зібралося близько 3 тисяч людей.

“Влаштували фестиваль, щоб піднести патріотичну свідомість молоді, зберегти пам’ять про видатні події в історії Галичини”, - сказав організатор фестивалю Андрій Сидор.

“Мені приємно, що фестиваль назвали словами моєї улюбленої пісні. "Вже вечір вечоріє, повстанське серце б`є, а лента набої поспішно подає" , - розповів син провідника ОУН-УПА Романа Шухевича політв’язень 87-річний Юрій Шухевич. – Добре, що стільки молоді сьогодні тут. Значить, не дамо зганьбити історію України. Я 20 років відсидів у концтаборах комуністичної системи. І бачу, що ця система повільними кроками, але повертається. Свіжий приклад – порушили кримінальну справу проти директора музею "Тюрма на Лонцького" Руслана Забілого. За те, що вивчав матеріали УПА. Українська Повстанська Армія боролася за вільну Україну. Без фашистів і комуністів. А нинішня влада хоче іншої України, підневільної Москві. Президент Янукович зрадив нашу державу вже тим, що підписав Харківські угоди, вводить двомовність без референдуму. Що далі від нього чекати? А львівський губернатор Василь Горбаль плюнув нам в лице, коли в День незалежності України у Львіській опері нагородив орденами двох “енкаведистів”.

40 учасників львівського товариства “Пам’ять” влаштували відтворення бою між бійцями УПА та загоном НКВД. Були одягнені в автентичну форму тих часів, стріляли піротехнічними засобами із справжніх рушниць. Задіяли москвич та вантажівки воєнного часу.

Фестиваль патріотичної пісні ”Лента за лентою”

Керівник львівського товариства “Пам’ять” Любомир Горбач пояснив сюжет реконструкції.

“Дія відбувається у 1945 році, коли “енкаведисти” проводили операцію “червона мітла”. Чистили галицькі села від учасників національно-визвольного руху. Нищили і мирне населення. До однієї жительки села повстанці приводять пораненого. Жінка ховає його в хаті. Того ж дня в селі з’являється троє “енкаведистів”. У хаті вдови знаходять упівця, вбивають його. Жінку б’ють, щоб зізналася, де ще в селі є повстанці. Та відмовляється говорити. “Енкаведисти” хочуть спалити її хату. Малолітній син вдови непомітно втікає з дому і повідомляє упівців про біду. В момент, коли палій запалює смолоскип, снайпер його вбиває. Вбивають і двох інших кагебістів. Про це дізналися у райвідділі НКВД. На розправу із вдовою кидають велику партію червоноармійців, офіцерів. Та тут підоспіло велике з’єднання УПА. “Енкаведисти” гинуть”, - розповів він.

Члени “Пам’яті” займаються пошуком останків жертв війни, проводять їх ексгумацію та перепохованя.

“Підтримки з боку влади не відчуваємо. Хоча й попередня нам не помагала. Але тепер остерігаємося ще й протидії. У липні цього року на кладовищі в селі Червоне Золочівського району ми перепоховали останки трьох солдатів - вояка дивізії "Галичина", солдата німецького "Вермахту" та невідомого солдата. Усі загинули у липні 1944 року в Бродівському котлі. Ми влаштували історичну реконструкцію цього бою. Усе це знімав один львівський телеканал. Та в ефірі нічого не показали. Журналісти пояснили, що власники заборонили цей сюжет”, - зазначив Горбач.

Під час фестивалю заклали символічний камінь на місці побудови криївки УПА. Її спорудять за кресленнями справжнього схрону, який був біля гори Парашка у Сколівському районі на Львівщині. Новий експонат вмонтують у схилі гори. Бункер покриють насипом і засадять травою. Всередині буде дві кімнати. У першій будуть стіл, друкарська машинка, пічка-буржуйка та металевий бак для керосину. В іншому - двоповерхові дерев’яні нари. Вхід буде замаскований.

Gazeta.ua

Фото УНІАН

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