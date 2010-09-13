У Львові співали повстанських пісень і вбивали "енкаведистів" (фото)

У неділю, 12 вересня, в музеї народної архітектури і побуту “Шевченківський гай” у Львові відбувся перший патріотичний фестиваль "Лента за лентою". Повстанські пісні співали Тарас Чубай з "Плачем Єремії", Андрій Середа з групою "Кому Вниз", "Піккардійська терція", львівський хор "Повстанець". Влаштували караоке повстанських пісень. Зібралося близько 3 тисяч людей.

“Влаштували фестиваль, щоб піднести патріотичну свідомість молоді, зберегти пам’ять про видатні події в історії Галичини”, - сказав організатор фестивалю Андрій Сидор.

“Мені приємно, що фестиваль назвали словами моєї улюбленої пісні. "Вже вечір вечоріє, повстанське серце б`є, а лента набої поспішно подає" , - розповів син провідника ОУН-УПА Романа Шухевича політв’язень 87-річний Юрій Шухевич. – Добре, що стільки молоді сьогодні тут. Значить, не дамо зганьбити історію України. Я 20 років відсидів у концтаборах комуністичної системи. І бачу, що ця система повільними кроками, але повертається. Свіжий приклад – порушили кримінальну справу проти директора музею "Тюрма на Лонцького" Руслана Забілого. За те, що вивчав матеріали УПА. Українська Повстанська Армія боролася за вільну Україну. Без фашистів і комуністів. А нинішня влада хоче іншої України, підневільної Москві. Президент Янукович зрадив нашу державу вже тим, що підписав Харківські угоди, вводить двомовність без референдуму. Що далі від нього чекати? А львівський губернатор Василь Горбаль плюнув нам в лице, коли в День незалежності України у Львіській опері нагородив орденами двох “енкаведистів”.

40 учасників львівського товариства “Пам’ять” влаштували відтворення бою між бійцями УПА та загоном НКВД. Були одягнені в автентичну форму тих часів, стріляли піротехнічними засобами із справжніх рушниць. Задіяли москвич та вантажівки воєнного часу.

Керівник львівського товариства “Пам’ять” Любомир Горбач пояснив сюжет реконструкції.

“Дія відбувається у 1945 році, коли “енкаведисти” проводили операцію “червона мітла”. Чистили галицькі села від учасників національно-визвольного руху. Нищили і мирне населення. До однієї жительки села повстанці приводять пораненого. Жінка ховає його в хаті. Того ж дня в селі з’являється троє “енкаведистів”. У хаті вдови знаходять упівця, вбивають його. Жінку б’ють, щоб зізналася, де ще в селі є повстанці. Та відмовляється говорити. “Енкаведисти” хочуть спалити її хату. Малолітній син вдови непомітно втікає з дому і повідомляє упівців про біду. В момент, коли палій запалює смолоскип, снайпер його вбиває. Вбивають і двох інших кагебістів. Про це дізналися у райвідділі НКВД. На розправу із вдовою кидають велику партію червоноармійців, офіцерів. Та тут підоспіло велике з’єднання УПА. “Енкаведисти” гинуть”, - розповів він.

Члени “Пам’яті” займаються пошуком останків жертв війни, проводять їх ексгумацію та перепохованя.

“Підтримки з боку влади не відчуваємо. Хоча й попередня нам не помагала. Але тепер остерігаємося ще й протидії. У липні цього року на кладовищі в селі Червоне Золочівського району ми перепоховали останки трьох солдатів - вояка дивізії "Галичина", солдата німецького "Вермахту" та невідомого солдата. Усі загинули у липні 1944 року в Бродівському котлі. Ми влаштували історичну реконструкцію цього бою. Усе це знімав один львівський телеканал. Та в ефірі нічого не показали. Журналісти пояснили, що власники заборонили цей сюжет”, - зазначив Горбач.

Під час фестивалю заклали символічний камінь на місці побудови криївки УПА. Її спорудять за кресленнями справжнього схрону, який був біля гори Парашка у Сколівському районі на Львівщині. Новий експонат вмонтують у схилі гори. Бункер покриють насипом і засадять травою. Всередині буде дві кімнати. У першій будуть стіл, друкарська машинка, пічка-буржуйка та металевий бак для керосину. В іншому - двоповерхові дерев’яні нари. Вхід буде замаскований.

Gazeta.ua

Фото УНІАН