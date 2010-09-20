Чи буде в Одесі греко-католицький храм?

Предстоятель Української греко-католицької церкви Блаженнійший Любомир ГУЗАР вважає, що у разі відмови церкві у виділенні землі під будівництво храму влада Одеси має пояснити причини такого рішення.

Таку думку він висловив в інтерв’ю УНІАН, коментуючи ситуацію навколо скандалу, пов’язаного з будівництвом в Одесі храму УГКЦ.

За словами Любомира ГУЗАРА, представники УГКЦ за кілька останніх років «пройшли вже різні митарства».

«Зараз лишаються дві справи. Перша – громадські слухання: сусіди мають висловити свою точку зору про користі чи навпаки, якщо постане такий храм. Хоча нам знані випадки, що такої приписаної процедури не проводять. Після цього має бути остаточне рішення міської влади. Яким воно буде? Дуже важко передбачити. Влада може послухати якихось противників на громадських слуханнях і відмовити, а може й застановитися і подумати над тим, якою вона хоче бути в очах порядних людей. Не думаю, що наші люди вже геть такі приголомшені, що не можуть оцінити дії влади», – зазначив глава УГКЦ.

За словами Л.ГУЗАРА, він не вважає, що влада обов’язково повинна займати позицію однієї зі сторін, а просто повинна діяти за законом.

Водночас, на думку предстоятеля УГКЦ, якщо мерія Одеси вирішить не виділяти землю церкві під будівництво храму, то має «гідно пояснити» причини відмови.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня на прес-конференції у Києві глава УГКЦ Блаженніший Любомир ГУЗАР оприлюднив відкрите звернення до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, в якому єпископи із 12 країн світу закликали його не допустити розпалювання міжконфесійної ворожнечі в українському суспільстві.

За словами Л.ГУЗАРА, звернутися до Президента єпископів УГКЦ спонукала офіційна заява Одеської єпархії Української православної церкви Московського патріархату, в якій місцеве представництво УПЦ МП закликало владу не допустити будівництва в Одесі греко-католицького храму”.

“Згаданою заявою митрополит АГАФАНГЕЛ (глава Одеської єпархії УПЦ (МП) - УНІАН) чинить відвертий тиск на органи державної влади, що відповідають за виділення ділянки для будівництва храму УГКЦ, публічно поширюючи безвідповідальні вислови, що таке будівництво слід вважати “недоцільним і дуже небезпечним”, - сказано у синодальному зверненні єпископів УГКЦ.

Греко-католицькі архипастирі вважають неприпустимою заяву прес-служби УПЦ МП про те, що будівництво собору УГКЦ створить у “православній Одесі” ситуацію міжрелігійного конфлікту.

Греко-католицька громада Одеси добивається виділення земельної ділянки для храму уже 18 років. Спершу греко-католикам відмовили у виділенні ділянку під храм у Херсонському парку міста, пославшись на можливі протести екологів. Згодом на цьому місці з’явилася АЗС. Пізніше під храм УГКЦ було вирішено відвести ділянку у Прохорівському сквері Одеси, що на вулиці Старопортофранківській. Містобудівне обґрунтування стосовно будівництва храму було розроблене на підставі рішення виконкому Одеської міськради від 24 липня 2009 року. Документ погоджений з органами земельних ресурсів, природоохоронними, протипожежними і санітарно-епідемічними органами, а також із органами містобудування та архітектури і охорони культурної спадщини. 22 липня 2010 року був отриманий позитивний експертний висновок стосовно містобудівної документації від Управління архітектури і містобудівної політики Одеської облдержадміністрації.

Після ряду відмов і зволікань із видачею дозвільної документації влада зажадала провести громадські слухання стосовно будівництва храму УГКЦ у Прохорівському сквері. Слухання були призначені на 4 вересня. Однак, отримавши інформацію про підготовку провокацій і зважаючи на заяву прес-служби Одеської єпархії УПЦ МП, аби уникнути ескалації конфлікту на прохання Одесько-Кримського екзархату УГКЦ слухання перенесли на невизначений термін.