У Донецьку відкрили міст дружби з Москвою
10:03, 20 вересня 2010Культура
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Ковалі показували майстер-класи
У Донецьку 19 вересня відбувся ХII Міжнародний фестиваль ковальської майстерності.
У ході заходу ковалі показували майстер-класи.
У парку культури та відпочинку міста відбулося урочисте відкриття композиції Міст дружби, повідомили в прес-службі Донецької міської ради.
Варто зазначити, що друга половина цього символу міститься в Москві. Після цього на закритті фестивалю відбулося вручення дипломів ковалям.
Нагадаємо, 17 вересня Віктор Янукович і Дмитро Медведєв обговорили питання міжрегіонального співробітництва.
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