У Донецьку відкрили міст дружби з Москвою

У Донецьку 19 вересня відбувся ХII Міжнародний фестиваль ковальської майстерності.

У ході заходу ковалі показували майстер-класи.

У парку культури та відпочинку міста відбулося урочисте відкриття композиції Міст дружби, повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

Варто зазначити, що друга половина цього символу міститься в Москві. Після цього на закритті фестивалю відбулося вручення дипломів ковалям.

Нагадаємо, 17 вересня Віктор Янукович і Дмитро Медведєв обговорили питання міжрегіонального співробітництва.

Корреспондент