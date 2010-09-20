Стрічка “Щастя моє” Сергія Лозниці одержала приз “Кіношоку”

Український фільм “Щастя моє” режисера Сергія Лозниці, світова прем`єра якого відбулася в рамках основної програми 63-го Каннського МФК, одержав приз XIX Відкритого фестивалю кіно країн СНД, Латвії, Литви та Естонії "Кіношок-2010" за кращий сценарій.

Володарем Гран-прі XIX "Кіношоку” став фільм литовського режисера Шарунаса Бартаса "Євразія" про те, як важко почати нове життя, якщо ти сирота, колишній рекетир і наркодилер. Картина "Вівсянки" (Росія) режисера Олексія Федорченка, прем`єра якої відбулася не так давно в рамках конкурсу Венеціанського МКФ, одержала приз за кращу режисуру. А пітерцю Сергію Юрисдицькому присудили приз у номінації "Краща операторська робота" за фільм режисера Андрія Ешпая "Еллізіум" (Росія).

У номінації "Краща чоловіча роль" переміг Актан Арим Кубат (фільм "Свєт-аке", Киргизстан-Франція-Німеччина-Нідерланди), а кращою актрисою була визнана Хелена Мерзін (картина "Сніжна королева”, Естонія-Норвегія). Спеціальний диплом журі кінофестивалю і нагороду кінопреси одержав фільм "Дорогі мої діти" режисера Жанна Ісабаєва (Казахстан).

В рамках фестивалю окрім повнометражних фільмів, оцінювалися чотири конкурсні програми – короткометражні ігрові фільми, дитяче ігрове та анімаційне кіно, повнометражні картини, зняті на відео і в цифровому форматі, а також телевізійні фільми.

У конкурсі короткометражних картин "Межі шоку", журі якого очолював Шарунас Бартас, перемогла картина "Веселі старі пердуни" естонського режисера Манфреда Вайноківі. Кращим дитячим фільмом названо роботу режисера Степана Пучиняна "Золота рибка в місті N" (Росія) Головний приз конкурсу "Неформат" (повнометражні фільми, зняті в цифровому форматі) одержав Яак Кілмі за фільм під назвою "Диско і атомна війна". Конкурс ігрових телефільмів "ТБ-Шок" виграла картина "Любов на Сені" Олександра Сайдохі й Валерія Чікова (Росія).

Нагадаємо, що переможцем торішнього фестивалю «Кіношок» стала картина Кіри Муратовой «Мелодія для шарманки» (Україна).

Фестиваль традиційно проходив у Анапі з 12 по 19 вересня.