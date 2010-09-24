Машков зіграє з Томом Крузом у Місії нездійсненній-4

Російський актор Володимир Машков зіграє разом з голлівудською зіркою Томом Крузом у фільмі Місія нездійсненна-4.

Про це повідомило видання The Wrap з посиланням на власні джерела в компанії Paramount.

Крім Машкова та Круза у фільмі також зіграють Джеремі Реннер, Саймон Пегг та інші. Режисером фільму виступає Бред Берд, який зняв у свій час Рататуй, продюсує - Дж.Дж.Абрамс.

Сюжет нової стрічки, вихід якої запланований на 2011 рік, не розголошується.

Для Володимира Машкова це далеко не перший великий іноземний проект, в якому він бере участь. Так, наприклад, він знімався в стрічках У тилу ворога з Оуеном Вілсоном і Джином Хекменом в головних ролях, а також у 15 хвилинах слави з Робертом де Ніро.

Усього фільмографія актора налічує понад 30 фільмів. Остання робота Володимира Машкова - роль Гната у стрічці Олексія Учителя Край. Нагадаємо, що цей фільм висунутий від Росії на премію Оскар.

Варто зазначити, що це не перша номінація фільму за участю Машкова - в 1998 році на Оскар був номінований Злодій Павла Чухрая.

Lenta.ru