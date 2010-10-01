Лаврою опікуватиметься Міністерство культури

Кабінет міністрів прийняв цілісний майновий комплекс Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника у державну власність.

Відповідне розпорядження Кабміну №1897 від 29 вересня розміщено на сайті уряду.

Згідно з документом, рішення прийнято у відповідь на пропозицію Міністерства культури і туризму та Київської міської ради.

Майновий комплекс заповідника передано в управління Міністерства культури і туризму.

Як повідомляв УНІАН, 15 липня Київрада передала у державну власність на безоплатній основі комплекс Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.