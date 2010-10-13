Оголосили лауреата Букера

Лауреатом Букерівської премії за підсумками 2010 року став британець Говард Джейкобсон.

Його нагородили за сатиричний роман "Проблема Фінклера" про життя євреїв і тих, хто хоче ними бути. Ім`я тріумфатора оголосив напередодні голова жюрі, колишній придворний поет британського королівського двору Ендрю Моушн на урочистій церемонії в Гілдхолі - церемоніальній ратуші лондонського району Сіті. Перемога британця стала досить несподіваною. Серед фаворитів букмекери називали зовсім інші імена.