У Києві презентують "Маразмышления, или Музей одного слова"

У понеділок, 25 жовтня, о 17.00 у приміщенні Спілки письменників України (вул. Банкова, 2) відбудеться презентація книги Ірини ТКАЧЕНКО "Маразмышления, или Музей одного слова".

Як зазначається в переданому УНІАН прес-релізі, усі ці "маразмышления", а точніше, слово-образи, народжувались у автора, ведучої радіо з консерваторською освітою, впродовж останніх десяти років досить повільно - по слову чи по два. Іноді, на прохання друзів-журналістів, складалися в оповіданнячка. Їх друкували в Інтернеті, в газетах і журналах. Так і склалася ця маленька, але оригінальна і смішна книжечка. Ілюстрації зробив відомий український художник-карикатурист, лауреат багатьох міжнародних конкурсів Володимир КАЗАНЕВСЬКИЙ. Його талановиті роботи ви теж зможете побачити під час презентації. Видання розраховано на широку читацьку аудиторію.

Ведучий презентації - лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка письменник Михайло СЛАБОШПИЦЬКИЙ.

Довідки за телефоном (044) 230-81-19.