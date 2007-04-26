Фотографи показали тих, кого ми звикли лише чути

«Фотобієннале-2007» представляє виставку Віталія Очеретяного «PER SONUS». Це унікальний фотопроект, який бере участь в Третьому міжнародному місяці фотографії у Києві.

Унікальність проекту – в тому, що він єдиний на Фотобієннале, який як предмет звернений до поняття «Персони», головної теми місяця фотографії.

“PER-SONUS” - той, кого ми можемо чути, який звертається до багатьох, відомий, такий, що має публічне обличчя; що несе щось важливе для нас і повідомляє нас це голосом, мовою. Найвідоміші й одночасно найзвичніші й самі впізнанні «голоси» - вперше глядачі побачать тих, чиї голоси вони звикли вважати голосами Сімпсонів, Шрека та його друзів; голосами Депардьє і Міккі Рурка, Шерон Стоун і Ніколь Кідман, Кіану Рівза й багато інших.

Проект виконаний у манері класичного постановочного портрету. Відповідно до ідеї фотопроекту була створена низка фотоперсонажів, частина яких разюче контрастує із звичними нам кіно- і телеобразами.

Моделями “PER-SONUS” стали актори, зайняті в озвучуванні і дубляжі фільмів, мультфільмів, серіалів. Найбільш відомі в країні «голоси» (Остап Ступка, Ольга Сумська та ін.) остають перед нами в нових, несподіваних образах, які експонуватимуться з 24-го квітня до 6 травня.

Фотограф: Віталій Очеретяний (попередні проекти – «Хроніка одного дня», «Прощай, зброє»; автор титульного іміджу Третього міжнародного місяця фотографії у Києві; 6 фотовиставок у Києві за останні 2 роки).

За матеріалами "ОБОЗРЕВАТЕЛЬ"